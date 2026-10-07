अगरकर का कार्यकाल

याद दिला दें कि अगरकर ने चयन समिति के प्रमुख के रूप में जुलाई 2023 में कार्यभार संभाला था। भारतीय टीम ने 2023 वनडे वर्ल्‍ड कप फाइनल तक सफर तय किया। इसके बाद 2024 टी20 वर्ल्‍ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 टी20 वर्ल्‍ड कप खिताब जीते। अगरकर ने अपना आखिरी काम वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टीम चयन करके किया।

भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने अंतरिम चेयरमैन के रूप में पद संभाला और न्‍यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टी20 और भारत ए स्‍क्‍वाड की घोषणा की। फिलहाल चयन समिति में प्रज्ञान ओझा, शिव सुंदर दास, अजय रात्रा और आरपी सिंह हैं। बीसीसीआई ने मंगलवार को प्रमुख चयनकर्ता के पद के लिए आवेदन मंगाए हैं।