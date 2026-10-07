भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम में वापसी के दरवाजे कैसे खुले, क्या अगरकर के जाने से हुआ फायदा? इनसाइड स्टोरी
भुवनेश्वर कुमार की चार साल बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी हुई। उन्हें न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 टीम के लिए चुना ...और पढ़ें
HighLights
भुवनेश्वर कुमार की चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी
अजीत अगरकर के जाने के बाद हो सकी भुवी की वापसी
खबर है कि अगरकर ने भुवी की वापसी पर रोक लगाई थी
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भुवनेश्वर कुमार की चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी की हैरान करने वाली कहानी सामने आई है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि अजीत अगरकर इस पक्ष में नहीं थे कि भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में वापसी हो।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगरकर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते थे, जिसका मतलब था कि युवाओं का मौका दिया जाए जबकि भुवनेश्वर कुमार लगातार आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके प्रभावित कर रहे थे।
अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हुआ और जैसे ही न्यूजीलैंड दौरे के लिए बीसीसीआई ने टीम चयन किया तो भुवनेश्वर कुमार के नाम पर मुहर लगा दी। भुवी ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 2022 में नेपियर में खेला था।
आरपी सिंह ने लगाया जोर
रिपोर्ट में बताया गया कि सेंट्रल जोन के चयनकर्ता आरपी सिंह ने भुवनेश्वर कुमार का नाम आगे बढ़ाया था। मगर अगरकर का उन्हें समर्थन नहीं मिला था। अगरकर के जाने के बाद अंतरिम अध्यक्ष प्रज्ञान ओझा और अन्य चयनकर्ताओं ने भुवी के अनुभव को तरजीह दी। विशेषकर इसलिए क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
भुवी का शानदार आईपीएल
भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में लगातार दो सीजन शानदार प्रदर्शन किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 2025 में भुवी ने 17 विकेट चटकाए जबकि 2026 में 28 विकेट झटके। भुवी में नई गेंद को दोनों दिशा में स्विंग कराने की क्षमता है। वो पावरप्ले में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं।
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