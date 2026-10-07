स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भुवनेश्‍वर कुमार की चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी की हैरान करने वाली कहानी सामने आई है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि अजीत अगरकर इस पक्ष में नहीं थे कि भुवनेश्‍वर कुमार की टी20 टीम में वापसी हो।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगरकर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते थे, जिसका मतलब था कि युवाओं का मौका दिया जाए जबकि भुवनेश्‍वर कुमार लगातार आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके प्रभावित कर रहे थे। अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर में समाप्‍त हुआ और जैसे ही न्‍यूजीलैंड दौरे के लिए बीसीसीआई ने टीम चयन किया तो भुवनेश्‍वर कुमार के नाम पर मुहर लगा दी। भुवी ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 2022 में नेपियर में खेला था।

आरपी सिंह ने लगाया जोर रिपोर्ट में बताया गया कि सेंट्रल जोन के चयनकर्ता आरपी सिंह ने भुवनेश्‍वर कुमार का नाम आगे बढ़ाया था। मगर अगरकर का उन्‍हें समर्थन नहीं मिला था। अगरकर के जाने के बाद अंतर‍िम अध्‍यक्ष प्रज्ञान ओझा और अन्‍य चयनकर्ताओं ने भुवी के अनुभव को तरजीह दी। विशेषकर इसलिए क्‍योंकि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज के लिए उपलब्‍ध नहीं हैं।