स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। 36 साल के भुवनेश्‍वर कुमार की चार साल बाद भारतीय टी20 टीम में वापसी हुई। भुवी को न्‍यूजीलैंड दौरे पर पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया।

भुवी की टीम इंडिया में वापसी की मांग पिछले तीन महीने से तेज हुई थी। उन्‍होंने आईपीएल 2026 में 28 विकेट चटकाए और पर्पल कैप की रेस में दूसरे नंबर पर रहे। इंग्‍लैंड दौरे पर जब हर्षित राणा चोटिल हुए तो भुवी के नाम की चर्चा ने जोर पकड़ा।

आईपीएल बना वापसी का जरिया पता हो कि भुवी ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 2022 में न्‍यूजीलैंड के नेपियर में खेला था। उन्‍होंने अपना आखिरी टेस्‍ट जनवरी 2018 और आखिरी वनडे जनवरी 2022 में खेला था। घरेलू क्रिकेट में भुवी ने खुद को सैयद मुश्‍ताक अली टी20 और आईपीएल तक सीमित रखा था।

हां, आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दो खिताब दिलाने में भुवनेश्‍वर कुमार ने अहम भूमिका निभाई। मगर तब भारतीय टीम में उनकी वापसी दूर की कौड़ी लग रही थी। भुवी पर बड़ी जिम्‍मेदारी भारतीय टीम प्रबंधन उम्‍मीद कर रहा है कि भुवनेश्‍वर कुमार की वापसी सिर्फ टी20 प्रारूप तक सीमित नहीं रहे। भारत के पास दिग्‍गज तेज गेंदबाजों की कमी साफ दिख रही है। ऐसे में बातचीत की संभावना है कि भुवी 2027 वनडे वर्ल्‍ड कप के लिए खुद को तैयार करें। देखने वाली बात यह होगी कि भुवी गेंद से किस प्रकार अपनी शैली दिखाएंगे।

एकमात्र सवाल इस बात का रहेगा कि उनका शरीर वनडे क्रिकेट का भार झेलने को तैयार है? भुवनेश्‍वर कुमार ने विजय हजारे ट्रॉफी तीन साल पहले यानी 2023 में खेला था। अब अगर 2027 वनडे वर्ल्‍ड कप में भुवी को खेलते देखना है तो उनकी फिटनेस का आकलन करना होगा कि उनका शरीर अतिरिक्‍त भार झेलने को तैयार है या नहीं।

भुवी भी चाहते हैं खेलना भुवनेश्‍वर कुमार ने कुछ समय पहले जतिन सप्रू के यूट्यूब चैनल पर शिरकत की थी। तब उन्‍होंने कहा था, '100 प्रतिशत वर्ल्‍ड कप खेलना चाहता हूं। कोई भी खेल हो, आप वर्ल्‍ड कप खेलने की भावना को हरा नहीं सकते हैं। मेरा शरीर तैयार है। मेरे घर में फिजियो और ट्रेनर हैं। इस पल तो मैं तैयार हूं। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, लेकिन 50 ओवर वर्ल्‍ड कप दिमाग में नहीं है। अगर चयन हुआ तो मैं खुश। अगर नहीं हुआ तो मैं निराश नहीं रहूंगा।'