भारत ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए T20I स्क्वाड का किया एलान, भुवनेश्वर कुमार की हुई वापसी
बीसीसीआई ने आगामी न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड की घोषणा कर दी है। भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में वापसी हुई है।
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय T20I और भारत ए स्क्वाड की घोषणा कर दी है। वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए बाद में भारतीय टीम की घोषणा की जाएगी। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में वापसी हुई है।
बता दें कि बीसीसीआई ने पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए 16 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। श्रेयस अय्यर कप्तान जबकि तिलक वर्मा उप-कप्तान होंगे।
भुवनेश्वर कुमार की वापसी
भारतीय टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है। 36 साल के तेज गेंदबाज ने लगातार दो आईपीएल सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय टीम में शामिल करने की मांग तेज हुई थी।
भुवी ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 2022 में न्यूजीलैंड के नेपियर में खेला था। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 87 मैचों में 90 विकेट चटकाए।
वहीं, जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। वरुण चक्रवर्ती भी चोट के बाद वापसी करने में सफल रहे हैं। रवि बिश्नोई अपनी जगह बरकरार रखने में नाकाम रहे।
भारत का T20I स्क्वाड इस प्रकार है
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतिश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव।
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भारत का टी20 आई कार्यक्रम
बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी। 1 नवंबर को पांचवां व अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा।
भारत-न्यूजीलैंड T20I कार्यक्रम
- 22 अक्टूबर 2026 - पहला टी20 - क्राइस्टचर्च
- 24 अक्टूबर 2026 - दूसरा टी20 - क्राइस्टचर्च
- 27 अक्टूबर 2026 - तीसरा टी20 - वेलिंगटन
- 30 अक्टूबर 2026 - चौथा टी20 - ऑकलैंड
- 1 नवंबर 2026 - पांचवां टी20 - हैमिल्टन
भारत ए स्क्वाड की घोषणा
बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए 15 सदस्यीय भारत ए स्क्वाड की घोषणा भी की। बता दें कि भारत ए की टीम न्यूजीलैंड दौरे पर 3 चार दिवसीय मैच खेलेगी। ध्रुव जुरैल को कप्तान बनाया गया है। पंत को सब्जेक्ट टू फिटनेस के आधार पर चुना गया है यानी अगर वो फिट हुए तो टीम का हिस्सा बनेंगे।
भारत ए स्क्वाड इस प्रकार है:
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, आर समरन, ऋषभ पंत*, ध्रुव जुरैल (कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाशदीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़ और मुकेश कुमार।
भारत ए का न्यूजीलैंड दौरे पर कार्यक्रम
- 24-27 अक्टूबर 2026 - पहला मैच - लिंकन
- 31 अक्टूबर- 3 नवंबर 2026 - दूसरा मैच - क्राइस्टचर्च
- 7-10 नवंबर 2026 - तीसरा मैच - लिंकन
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