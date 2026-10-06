स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को न्‍यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय T20I और भारत ए स्‍क्‍वाड की घोषणा कर दी है। वनडे और टेस्‍ट सीरीज के लिए बाद में भारतीय टीम की घोषणा की जाएगी। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्‍वर कुमार की टी20 टीम में वापसी हुई है।

बता दें कि बीसीसीआई ने पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए 16 सदस्‍यीय भारतीय टीम की घोषणा की। श्रेयस अय्यर कप्‍तान जबकि तिलक वर्मा उप-कप्‍तान होंगे। भुवनेश्‍वर कुमार की वापसी भारतीय टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्‍वर कुमार की वापसी हुई है। 36 साल के तेज गेंदबाज ने लगातार दो आईपीएल सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्‍हें राष्‍ट्रीय टीम में शामिल करने की मांग तेज हुई थी।