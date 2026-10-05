भुवनेश्वर कुमार बने टीम इंडिया के कप्तान, इस टूर्नामेंट में संभालेंगे कमान; क्रुणाल पांड्या को भी मिला मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम से लगातार बाहर चल रहे भुवनेश्वर कुमार को अचानक से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भुवनेश्वर को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। उनकी कप्तानी में कई जाने-माने नाम खेलते हुए नजर आएंगे।

दरअसल, भुवनेश्वर को 30 अक्टूबर से शुरू हो रहे हांगकांग सिक्सस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। भुवनेश्वर टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर चल रहे हैं। हालांकि, वह लगातार अपनी गेंदबाजी से वापसी की दावेदारी ठोक रहे हैं। वह आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हैं और टीम को दो खिताब दिलाने में उनका अहम रोल रहा है।

ये खिलाड़ी भी आएंगे नजर भुवनेश्वर के अलावा इस टीम में आईपीएल में चमकने वाले कई और खिलाड़ी नजर आएंगे। इस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई टीम इंडिया में क्रुणाल पांड्या, शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी और टी. नटराजन को जगह मिली है। शशांक को छोड़कर इस टीम के बाकी सदस्य टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। इस टूर्नामेंट में एक टीम में सिर्फ छह खिलाड़ी ही खेलते हैं और इसे काफी रोमांचक माना जाता है।