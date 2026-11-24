IND-A vs UAE: वैभव सूर्यवंशी ने ऐतिहासिक दोहरा शतक जड़ भारत को दिलाई जीत, यूएई को रौंद सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने दोहरा शतक लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। भारत-ए ने जीत के साथ सेमीफाइनल में भी जगह बना ली है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया-ए ने यूएई को सात विकेट से हराकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यूएई के खिलाफ वैभव ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और 16 गेंदों पर ही फिफ्टी जड़ दी। इसके बाद उन्होंने 28 गेंदों पर शतक पूरा किया, जो लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक है। वैभव ने 52 गेंदों पर दोरा शतक पूरा किया, जो लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक है।
सूर्यवंशी नेपाल और फिर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे लेकिन यूएई के खिलाफ उन्होंने तबाही मचा दी। यूएई ने टीम इंडिया को जीत के लिए 250 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारतीय टीम ने 14.2 ओवरों में अपने नाम कर लिया और इसी के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
यूएई ने बनाए 249 रन
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम ने आठ विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए। यूएई के लिए हरप्रीत सिंह भाटिया ने कमाल की बैटिंग की और शतक लगाया। उन्होंने 144 गेंदों पर 130 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और चार छक्के निकले। टीम इंडिया के लिए अरशद खान ने कमाल की गेंदबाजी की और चार विकेट अपने नाम किए। अरशद की कमाल की गेंदबाजी के दम पर ही भारत-ए ने यूएई को 249 रनों पर रोक दिया।
वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्डतोड़ पारी
250 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। वैभव ने पहले ओवर में ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे और तीन छक्के जड़ दिए। उन्होंने एक छोर से आक्रमण जारी रखा और 16 गेंदों पर फिफ्टी पूरी की। इसके बाद उन्होंने 28 गेंदों पर शतक ठोक दिया और फिर 52 गेंदों पर दोहरा शतक ठोका। वैभव इसी के साथ लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज
- वैभव सूर्यवंशी- 52 बॉल
- चाड बोव्स- 103 रन
- ट्रेविस हेड- 114 बॉल
- एन. जगदीसन- 114 बॉल
लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज
- वैभव सूर्यवंशी- 28 बॉल
- जेक फ्रेजर-मैक्गर्क - 29 बॉल
- एबी डीविलियर्स- 31 बॉल
- सकीबुल गनी- 32 बॉल
- ईशान किशन- 33 बॉल
लिस्ट-ए क्रिकेट में एक पारी में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
- वैभव सूर्यवंशी - 28
- डार्सी शॉर्ट - 23
- बेवन जैकब्स - 21
भारत ने जीता मुकाबला
भारत के लिए वैभव अकेले ही एक छोर से लगातार रन बना रहे थे। उन्होंने चौकों-छक्कों की बरसात कर दी। सूर्यवंशी ने 53 गेंदों पर 204 रनों की पारी खेली, जिसमें 28 छक्के और सात चौके शामिल रहे। उनकी पारी की बदौलत भारत ने लक्ष्य को 14.2 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। जीत के साथ भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में भी जगह बना ली है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।