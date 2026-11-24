स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टॉर्स में यूएई के खिलाफ मैच में इतिहास रच दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने जेक फ्रेजर-मैक्गर्क का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम 29 बॉल में शतक लगाने का रिकॉर्ड था।

वैभव सूर्यवंशी ने यूएई ए के खिलाफ सिर्फ 28 बॉल में शतक लगाया। वैभव सूर्यवंशी ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाया। उन्होंने 16 बॉल में अर्धशतक लगाया। इसके बाद अगली 12 बॉल पर उन्होंने शतक पूरे कर लिए। वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक भी लगाया। उन्होंने 53 बॉल में 204 रन की पारी खेली, जिसमें सात चौके और 28 छक्के शामिल थे।

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी- 28 बॉल जेक फ्रेजर-मैक्गर्क - 29 बॉल एबी डीविलियर्स- 31 बॉल सकीबुल गनी- 32 बॉल ईशान किशन- 33 बॉल भारतीय टीम के नाम भी दर्ज हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम भी इस मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। भारतीय टीम ने इस मैच में पांच ओवर में 100 रन पूरे किए। यह लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भी टीम का सबसे तेज 100 रन है। इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में साल 2015 में श्रीलंका के खिलाफ 6.3 ओवर में 100 रन बनाए थे।