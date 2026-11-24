स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के कप्तान प्रियांश आर्या ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए तबाही मचा दी। उन्होंने शतक लगाकर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। उन्होंने 181 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और इस दौरान 19 छक्के जड़े। तमिलनाडु के खिलाफ इंदौर में खेले गए इस मुकाबले में आर्या का बल्ला जमकर हल्ला बोला। उनके सामने तमिलनाडु के गेंदबाज बेबस दिखाई दिए।

आर्या की तूफानी पारी के दम पर दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 275 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। दिल्ली के लिए आर्या अकेले ही डटे रहे और शतक लगाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। उनके अलावा अन्य कोई भी बल्लेबाज 50 रनों के आंकड़े को भी नहीं छू सका। हालांकि, आर्या ने शतक लगाकर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए।

प्रियांश आर्या ने बनाया छक्कों का रिकॉर्ड आर्या ने तमिलनाडु के खिलाफ इस मुकाबले में 68 गेंदों पर 181 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने सात चौके जड़े, जबकि 19 गगनचुंबी छक्के लगाए। इसी के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आर्या अब मेंस टी20 क्रिकेट में एक पारी में सबसे अधिक छक्के लगाने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं।

फिन एलन ने 2025 में मेजर लीग क्रिकेट में खेलते हुए 19 छक्के जड़े थे। अब प्रियांश ने उनकी बराबरी कर ली है। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम पर दर्ज था, जिन्होंने इसी साल आईपीएल में खेलते हुए 152 रन बनाए थे।