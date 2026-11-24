स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेलिंग्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच के बाद आईसीसी द्वारा लगाए गए सलाइवा बैन को हटाने की मांग की थी। आईसीसी ने कोविड के दौरान इसे अस्थायी तौर पर लगाया था, लेकिन बाद में स्थायी कर दिया था। आईसीसी गिल की अपील के बाद भी इसे हटाने के मूड में नहीं है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच ड्ऱॉ पर समाप्त हुआ था। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने सलाइवा के इस्तेमाल की इजाजत पर जोर दिया था। गेंदबाज पहले गेंद को चमकाने और उसे ज्यादा देर तक उपयोग में बनाए रखने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल करते थे। इससे गेंद को स्विंग भी मिलती थी। हालांकि, कोविड के दौरान संक्रमण फैलने के डर से इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी।

आईसीसी नहीं बदलेगी फैसला समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आईसीसी गिल के बयान के बाद भी अपना फैसला नहीं बदलेगा और वो ऐसा स्वास्थ के अलावा क्रिकेट संबंधी कई और कारणों के चलते कर रहा है। इसमें एमसीसी के नियमों में भी इसे संशोधित करते हुए बैन किया गया है। सलाइवा को अब उस तरह के प्रतिबंधित पदार्थों में गिना जाने लगा है जो गलत तरीके से गेंद की स्थिति को बदलता है।

सलाइवा मिंट, चुइंग गम जैसी चीजों के साथ मिलकर गेंद की स्थिति को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है और इससे देखरेख का काम और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आईसीसी का मानना है कि सलाइवा से बीमारियों के संक्रमण के फैलने का भी डर है। हाल ही में बाली में हुई आईसीसी की बैठक में भी इसे लेकर चर्चा नहीं हुई थी।