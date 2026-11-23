अभिषेक त्रिपाठी, वेलिंग्टन। न्यूजीलैंड की पाटा पिच में अपने गेंदबाजों को परेशान होते देखने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल लगभग फट ही पड़े। उन्होंने यहां की पिच, खराब कूकाबुरा गेंद और टीमों को गेंद पर लार लगाने की फिर से अनुमति मिलने के मुद्दे को बड़े करीने से उठाया।

मैच के बाद गिल ने कहा कि मुझे लगता है कि गेंद का बहुत बड़ा रोल होता है। यहां इस्तेमाल हुई कूकाबुरा गेंद 25-30 ओवर के बाद ही बहुत नरम हो गई थी। मुझे लगता है कि दूसरी टीम ने भी इस बारे में शिकायत की थी। हमने पिछले साल इंग्लैंड में भी ऐसा ही देखा था। वहां शुरुआती तीन-चार मैचों में ड्यूक्स गेंद बहुत जल्दी नरम हो रही थी। पता नहीं गेंदों की क्वालिटी खराब हो गई है या कोई और बात है।

शुभमन गिल ने गेंद को लेकर उठाए सवाल ऐसी परिस्थितियों में जब पिच से कोई मदद न मिल रही हो और ऊपर से गेंद भी नरम हो जाए तो गेंदबाजों के लिए विकेट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्ले के किनारे से लगकर गेंद विकेटकीपर तक नहीं पहुंच रही थी। अगर पिच पर ज्यादा मूवमेंट न हो तो फिर आपके पास सिर्फ एलबीडब्ल्यू या बोल्ड करने का ही मौका बचता है इसलिए मुझे लगता है कि गेंदों की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आता कि हमें अभी तक गेंद को चमकाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है।

हम कोविड के दौर से काफी आगे निकल चुके हैं। पहले एक नियम था कि गेंद को चमकाने के लिए उस पर लार नहीं लगाई जा सकती। अब सात-आठ साल हो गए हैं, फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि वे इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यह भी एक बड़ा कारण है।

अब हमें ड्रॉ की आदत नहीं: गिल इस पिच पर ड्रॉ से निराशा के बाद दैनिक जागरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर पहले कोई टीम पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती थी तो अक्सर दो मैच ड्रॉ हो जाते थे। पहले ऐसा होना आम बात थी, लेकिन अब ऐसा कम ही होता है इसलिए हमें ड्रॉ की आदत नहीं है और यही वजह है कि हमें ज्यादा निराशा होती है। मुझे नहीं लगता कि पिच से कोई खास मदद मिल रही थी। हो सकता है कि एक-दो गेंदें नीची रहीं हों, लेकिन विकेट में कोई गति नहीं थी इसलिए जो गेंदें नीची भी रहीं, वे इतनी तेज नहीं थीं कि बल्लेबाज को छका सकें।

सिराज को नहीं खिलाने के निर्णय का बचाव गिल ने कहा कि मुझे लगता है कि इस मैच के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण था, हम उसी के साथ खेले। सिराज एक शानदार खिलाड़ी और बेहतरीन गेंदबाज हैं, जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। भारत के लिए खेलने से पहले से ही हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं इसलिए उन्हें बाहर रखना मेरे लिए भी एक बहुत मुश्किल फैसला था लेकिन कभी-कभी आपको देखना पड़ता है कि कौन से गेंदबाज फॉर्म में हैं और कौन सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहा है।

मैंने इस बारे में बात की थी। मैच से पहले ही मैंने उसे बता दिया था कि वह इस मैच में नहीं खेल रहा है। मुझे नहीं पता कि वह इस बात से सहमत था या नहीं, लेकिन उसने बात समझ ली। वह समझ गया कि इसके पीछे क्या तर्क था। वह समझ गया कि हमने उसकी जगह किसी और को क्यों चुना। मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी के करियर या जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है, जब वह हमेशा अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि वह इस बात को समझते हैं और जब तक कोई खिलाड़ी कड़ी मेहनत करने और वापसी करने के लिए तैयार रहता है, तो यह हमारे लिए हमेशा एक सकारात्मक संकेत होता है। वह ऐसे खिलाड़ियों में से हैं जो हमेशा वापसी करना चाहते हैं और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं।