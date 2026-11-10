IND A vs NZ A: बारिश के कारण ड्रॉ हुआ तीसरा टेस्ट, बुमराह और जडेजा को नहीं मिला अभ्यास का मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच खेला जा रहा तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्ऱॉ पर खत्म हो गया। तीसरे और चौथे दिन का खेल बारिश के कारण नहीं हो सका और मैच बिना नतीजे के समाप्त हो गया। दूसरे दिन जब खेल रुका था तब न्यूजीलैंड-ए का स्कोर दो विकेट के नुकसान पर 36 रन था। तीसरे दिन भी बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और चौथे दिन मंगलवार को भी यही हुआ।

इंडिया-ए ने अपनी पहली पारी पांच विकेट के नुकसान पर 464 रनों पर घोषित कर दी थी। इसके बाद न्यूजीलैंड-ए की पारी आई, लेकिन सिर्फ 14 ओवरों का खेल ही हो सका। डीन फॉक्सक्रॉफ्ट 10 और जैक गिब्सन एक रन बनाकर नाबाद रहे।

भारतीय गेंदबाजों का नुकसान यह मैच भारत के मुख्य गेंदबाजों के लिए अभ्यास का अच्छा मौका था जो उनके हाथ से चला गया। जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और रवींद्र जडेजा इस मैच में खेल रहे थे और इन सभी की कोशिश 19 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले अपनी लय हासिल करने की थी। हालांकि, बारिश के कारण इन सभी को यह मौका नहीं मिल सका।