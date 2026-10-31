PAK vs SL: मेंडिस के शतक पर भारी पड़ा फखर जमान का सैकड़ा, पाकिस्तान ने चेज किया 326 रन; जीता ट्राई सीरीज का खिताब

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। फखर जमान के ऐतिहासिक शतक और आखिरी में अराफत मिन्हास के तूफानी पचासे की वजह से पाकिस्तान ने श्रीलंका को शनिवार को फाइनल में पांच विकेट से हराकर ट्राई सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है।

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुए मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। श्रीलंका ने इस दौरान कामिंदु मेंडिस के शानदार शतक की बदौलत पाकिस्तान के सामने 326 रनों का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान ने फखर के शतक और साद बेग-अराफत के अर्धशतकों की बदौलत लक्ष्य को दो ओवर पहले ही हासिल कर लिया और ट्राई सीरीज का खिताब भी जीत लिया। खराब शुरुआत के बाद फखर-बेग की साझेदारी 326 के विशालकाय स्कोर का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही। माज सदाकत पांच और बाबर आजम बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद फखर और बेग ने मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 149 रनों की साझेदारी की। बेग 75 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 74 रन बनाकर आउट हो गए। बेग के बाद फखर को कुछ देर के लिए सलमान आगा का साथ मिला।