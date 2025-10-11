Language
    ENG W vs SL W: नैट सिवर-ब्रंट के रिकॉर्ड शतक और एक्लेस्टोन के स्पेशल 'चौके' से जीता इंग्लैंड, श्रीलंका को दी शिकस्त

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:58 PM (IST)

    इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से हराया। फोटो- ICC

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के 12वें मैच में श्रीलंका को 89 रन से धूल चटा दी। इंग्लैंड की इस जीत में कप्तान नैट सिवर-ब्रंट का अहम योगदान रहा। इसके बाद सोफी एक्लेस्टोन ने चार विकेट लेकर श्रीलंका को घुटने पर ला दिया।

    पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए। कप्तान नैट ने 117 रन की पारी खेली। इनोका राणावीरा को तीन विकेट मिले। इसके जवाब में उतरी श्रीलंकाई टीम इंग्लिश गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सकी और 164 रन बनाकर 45.4 ओवर में सिमट गई। सोफी एक्लेस्टोन ने 10 ओवर में 3 मेडन और 17 रन देकर चार विकेट चटकाए।

    स्ट्रेचर से पवेलियन गईं कप्तान

    टीम को ओर से हसीनी परेरा ने सर्वाधिक 35 रन बनाए। हर्षिथा समरविक्रमा ने 33 रन का योगदान दिया। कप्तान चमारी अटापट्टू ने 15 रन का योगदान दिया। वह शुरु में ही चोटिल हो गईं थी। उन्हें स्ट्रेचर से मैदान के बाहर ले जाया गया था। हालांकि, वह दोबारा बल्लेबाजी करने आईं, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकीं।

    नैट सिवर-ब्रंट ने रचा इतिहास

    इससे पहले इंग्लैंड की कप्तान नैट सिवर-ब्रंट ने वनडे कप में रिकार्ड पांचवां शतक जड़ा। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आईं ब्रंट एक छोर पर डटी रहीं। मैच में उदेशिका प्रबोधनी ने ब्रंट का तीन रन के स्कोर पर कैच छोड़ दिया। ब्रंट ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए 117 गेंद पर 117 रनों की शानदार पारी खेली।

    सूजी बेट्स से निकलीं आगे

    ब्रंट ने इस शतक की बदौलत इतिहास रचा। वह महिला वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाजी बन गई हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की पूर्व खिलाड़ी चार्लोट एडवर्ड (4), तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की अनुभवी खिलाड़ी सूजी बेट्स (4) मौजूद हैं।

    इनोका ने चटकाए तीन विकेट

    उनकी पारी में नौ चौके और दो छक्के शामिल रहे और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाकर अपना 10वां शतक और महिला विश्व कप में कुल पांचवां शतक पूरा किया। श्रीलंका के लिए बाए हाथ की स्पिनर इनोका राणावीरा ने अपनी शानदार फार्म जारी रखते हुए 33 रन देकर तीन विकेट लिए। इसमें उन्होंने एक मेडन ओवर भी डाला।

