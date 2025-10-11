ENG W vs SL W: नैट सिवर-ब्रंट के रिकॉर्ड शतक और एक्लेस्टोन के स्पेशल 'चौके' से जीता इंग्लैंड, श्रीलंका को दी शिकस्त

नैट सिवर-ब्रंट ने रचा इतिहास

इससे पहले इंग्लैंड की कप्तान नैट सिवर-ब्रंट ने वनडे कप में रिकार्ड पांचवां शतक जड़ा। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आईं ब्रंट एक छोर पर डटी रहीं। मैच में उदेशिका प्रबोधनी ने ब्रंट का तीन रन के स्कोर पर कैच छोड़ दिया। ब्रंट ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए 117 गेंद पर 117 रनों की शानदार पारी खेली।

सूजी बेट्स से निकलीं आगे

ब्रंट ने इस शतक की बदौलत इतिहास रचा। वह महिला वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाजी बन गई हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की पूर्व खिलाड़ी चार्लोट एडवर्ड (4), तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की अनुभवी खिलाड़ी सूजी बेट्स (4) मौजूद हैं।