स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बिहार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में बुधवार को बिना वैभव सूर्यवंशी के दिल्ली को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में दो विकेट से मात दे दी। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार के सामने 225 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने एक गेंद रहते हासिल किया।

वैभव ने पहले मैच में बिहार की कप्तानी की थी। उनकी अगुवाई में टीम को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि दिल्ली के खिलाफ सुरज कश्यप की कप्तानी में टीम ने एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। ये बिहार की तीन मैचों में दूसरी जीत है।

यश ढुल की शतकीय पारी गई बेकार बिहार ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। प्रशांत सिंह ने पहले ही ओवर में प्रियांश आर्या का विकेट चटकाकर टीम को शानदार शुरूआत दिलाई। इसके बाद तीन नंबर पर यश ढुल बल्लेबाजी के लिए आए। ढुल इस दौरान एक छोर पर डट गए। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए सार्थक रंजन के साथ 45 रन की साझेदारी की। रंजन 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

ढुल ने तीसरे विकेट के लिए नीतीश राणा के साथ 36 रन जोड़े। नीतीश सिर्फ सात रन बनाकर आउट हो गए। नीतीश के बाद ढुल को तेजस्वी दहिया का साथ मिला। ढुल और दहिया ने चौथे विकेट के लिए सिर्फ 47 गेंदों में 126 रन जोड़े। इस दौरान ढुल ने शानदार शतक ठोका। वहीं दहिया ने अर्धशतक जमाया। ढुल ने अपनी पारी में 16 चौके और सात छक्के लगाए। ढुल ने 59 गेंदों में 125 रन ठोके।

दहिया ने चार चौकों और इतने ही छक्कों की बदौलत 25 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली। इन दोनों की बेहतरीन पारियों की वजह से दिल्ली ने 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए। बिहार की ओर से रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए।

आखिरी ओवर में बिहार की रोमांचक जीत विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार की शुरूआत खराब रही। तीसरे ही ओवर में उसे पहला झटका लगा। आशीष कुमार सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आयुष लोहारूका और बिपिन सौरभ ने मोर्चा संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 35 गेंदों में 103 रन जोड़े। आयुष ने 22 गेंदों में सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 50 रन ठोके। वहीं सौरभ ने तीन चौकों और पांच छक्कों की बदौलत 19 गेंदों में 49 रनों की पारी खेली। दोनों की पारियों ने टीम की जीत की नींव रखी दी थी। 8वें ओवर में, जब दोनों आउट हुए तब बिहार का स्कोर 120 के करीब पहुंच गया था।