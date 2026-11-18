स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के लिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। भारत के इस चक्र में कुल सात मैच बचे हैं, जिसमें उसे दो मुकाबले न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं। वहीं बाकी पांच मैच घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होंगे। टीम इंडिया के लिए यहां से हर एक मैच जीतना जरूरी है।

भारत का प्रदर्शन इस चक्र में बेहद खराब रहा है। उसने 11 मैचों में सिर्फ पांच मुकाबले जीते हैं। वहीं चार में उसे हार का सामना करना पड़ा है, जबकि दो मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वो इस समय 51.52 प्वाइंट प्रतिशत के साथ चौथे पायदान पर है।

सभी मुकाबले जीतने पर भी जगह नहीं होगी पक्की भारत अगर यहां से अपने सभी सात मुकाबले जीत लेता है तो भी उसकी जगह फाइनल में पक्की नहीं होगी। मान लें कि भारत को ओवर रेट प्वाइंट का नुकसान नहीं होता है और वो सभी मैच जीत जाता है तो उसके 70.37 प्वाइंट प्रतिशत होंगे।

वहीं न्यूजीलैंड पहले ही 72.22 प्वाइंट प्रतिशत के साथ पहले पायदान पर है। वहीं साउथ अफ्रीका 71.42 प्वाइंट प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 69.23 प्वाइंट प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। इन सभी टीमों के भारत से बेहतर प्वाइंट प्रतिशत है। ऐसे में भारत को अपने सारे मैच जीतने होंगे। वहीं यह भी उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया अपना मैच हारे और उन्हें प्वाइंट प्रतिशत का नुकसान हो।

भारत यदि न्यूजीलैंड में दोनों टेस्ट हार जाता है तो वो अगर ऑस्ट्रेलिया को घर में 5-0 से भी हरा देगा तो भी फाइनल में उसकी जगह पक्की नहीं होगी। ऐसे में भारत के लिए न्यूजीलैंड सीरीज बहुत जरूरी है। उसे फाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए दोनों मुकाबले जीतना बेहद जरूरी है।