स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गुरूवार, 19 नवंबर से बेसिन रिजर्व में होगा। इससे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने भारत के खिलाफ अपनी रणनीति के बारे में बताया।

लाथम ने बताया कि न्यूजीलैंड भारत के विरूद्ध तीन तेज गेंदबाज और एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के साथ मैदान पर उतरेगा। न्यूजीलैंड इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्वाइंट्स टेबल पर टॉप पर है। उसकी नजर भारत को हराकर टेबल पर नंबर-1 पर बने रहने पर होगी।

कीवी गेंदबाज बढ़ाएंगे भारत की मुश्किलें वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने भारत की मुश्किलें बढ़ाईं थीं। मैट हेनरी की गेंद पर तो किसी भारतीय गेंदबाजों को हवा तक नहीं लगी थी। अब वो पहले टेस्ट में भी इसी तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं।

वहीं काइल जैमीसन ने भी टेस्ट क्रिकेट में भारत को खूब परेशान किया है। लंबे कद के जैमीसन अपने घरेलू परिस्थितियों से काफी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। ऐसे में वो भारतीय टीम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं।

कप्तान लाथम मैट हेनरी की वापसी और काइल जैमीसन की नेट्स में मेहनत से काफी खुश दिखाई दिए। लाथम ने बताया कि वो सिर्फ इस सीरीज के बारे में सोच रहे हैं। उनका ध्यान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशि के प्वाइंट्स टेबल पर नहीं है।