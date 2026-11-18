स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट की शुरूआत गुरूवार, 19 नवंबर से होगी। इस दौरान भारतीय टीम वनडे सीरीज से बिल्कुल ही अलग प्लेइंग-11 के साथ मैदान पर उतरेगी। टीम में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के रूप में दो विकेटकीपर को जगह मिल सकती है। इसके अलावा, जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी होगी।

भारत ने इससे पहले न्यूजीलैंड को वनडे और टी20 सीरीज में हरा दिया था। अब उसकी नजर टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी। भारत अगर ये सीरीज हार जाता है तो, उसके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगेगा। इसलिए भारत के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है।

6 मुख्य बल्लेबाजों के साथ उतरेगी भारतीय टीम भारतीय टीम पहले टेस्ट में छह मुख्य बल्लेबाजों के साथ उतर सकती है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल हमेशा की तरह ओपनिंग की कमान संभालते हुए दिखेंगे। वहीं पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रहे देवदत्त पडिक्कल तीन नंबर दिखेंगे।

कप्तान शुभमन गिल अपने नियमित जगह नंबर-4 पर खेलते हुए दिखेंगे। वहीं चोट से वापसी करने के बाद ऋषभ पंत विकेटकीपर की भूमिका निभाते हुए दिख सकते हैं। वो नंबर-5 पर खेलेंगे। पंत के अलावा, ध्रुव जुरेल भी एक विकेटकीपर हैं, जो टीम में दिख सकते हैं। हालांकि वो सिर्फ बल्लेबाज के रूप में टीम में खेलेंगे। उनका प्रदर्शन न्यूजीलैंड ए के खिलाफ शानदार रहा था। उन्होंने बेहतरीन शतक लगाया था। वहीं दिग्गज रवींद्र जडेजा के रूप में भारत सिर्फ इकलौते ऑलराउंडर के साथ मैदान पर उतर सकता है। जडेजा का बल्ले से प्रदर्शन भारत के लिए शानदार रहा है। साथ ही वो गेंदबाजी से विकेट भी चटका सकते हैं। गिल खिलाएंगे चार तेज गेंदबाज टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बताया कि वो चार तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर सकते हैं। ऐसे में फिट होकर लौट रहे जसप्रीत बुमराह का खेलना तय माना जा रहा है।