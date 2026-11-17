स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। राजस्‍थान रॉयल्‍स ने मंगलवार को आईपीएल 2027 के लिए अपने रिटेन किए खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट जारी कर दी। फ्रेंचाइजी ने अपने स्‍क्‍वाड में कई बदलाव किए। वेस्‍टइंडीज के बल्‍लेबाज शिमरोन हेटमायर को रिलीज करना राजस्‍थान रॉयल्‍स का सबसे चौंकाने वाला फैसला रहा।

बता दें कि राजस्‍थान रॉयल्‍स ने 17 खिलाड़‍ियों को रिटेन किया जबकि 9 खिलाड़‍ियों को रिलीज कर दिया। रॉयल्‍स ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी और बाएं हाथ के स्पिनर मनीमरण सिद्धार्थ को लखनऊ सुपरजायंट्स से ट्रेड किया। शमी को एलएसजी ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था। वो 8 करोड़ रुपये में आरआर से जुड़े। वहीं, सिद्धार्थ 75 लाख रुपये में आरआर का हिस्‍सा बने।

इसके अलावा राजस्‍थान रॉयल्‍स ने इंग्‍लैंड के ऑलराउंडर सैम करन को लखनऊ सुपरजायंट्स से 2.4 करोड़ रुपये में ट्रेड किया। फ्रेंचाइजी ने जानकारी दी है कि रियान पराग आगामी सीजन में टीम की कप्‍तानी जारी रखेंगे। राजस्‍थान रॉयल्‍स ने यशस्‍वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल और जोफ्रा आर्चर को रिटेन करके अपना मजबूत स्‍क्‍वाड बरकरार रखा।

कितना बचा है पर्स राजस्‍थान रॉयल्‍स की टीम 16 दिसंबर 2026 को गोवा में होने वाली मिनी नीलामी में 27.05 करोड़ रुपये के पर्स के साथ उतरेगी। रॉयल्‍स को छह स्‍थान भरने की दरकार है, जिसमें तीन विदेशी खिलाड़‍ियों की जगह शामिल है। फिलहाल, राजस्‍थान रॉयल्‍स में कुल 19 खिलाड़ी हैं।