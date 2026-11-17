स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। आईपीएल 2027 के लिए मंगलवार को सभी 10 फ्रेंचाइजी ने रिटेन किए खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट जारी कर दी है। चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी का आईपीएल से संन्‍यास चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना। धोनी आईपीएल 2027 के लिए सीएसके के मेंटर बने।

इसके अलावा हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह का ट्रेड सबसे खास रहा। हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्‍स जबकि मुंबई इंडियंस ने अर्शदीप सिंह को ट्रेड किया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 10 फ्रेंचाइजी ने किन खिलाड़‍ियों को रिटेन किया।

गत चैंपियन आरसीबी ने 20 खिलाड़‍ियों को रिटेन किया जबकि रनर्स-अप गुजरात टाइटंस ने 22 खिलाड़‍ियों को बरकरार रखा। आरसीबी के रिटेन खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट अभिनंदन सिंह, भुवनेश्‍वर कुमार, देवदत्‍त पडिक्‍कल, जेकब डफी, जितेश शर्मा, जॉर्डन कॉक्‍स, जोश हेजलवुड, कनिष्‍क चौहान, कृणाल पांड्या, नुवान तुषारा, फिल सॉल्‍ट, रजत पाटीदार, रसिख डार, रोमारियो शेफर्ड, सुयष शर्मा, टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, विकी ओस्‍वाल, विराट कोहली और यश दयाल।

गुजरात टाइटंस के रिटेन खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट शुभमन गिल, जोस बटलर, साई सुदर्शन, ग्‍लेन फिलिप्‍स, टॉम बैंटन, अनुत रावत, कुमार कुशाग्र, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, जेसन होल्‍डर, निशांत सिंधु, जयंत यादव, मोहम्‍मद अरशद खान, राशिद खान, साई किशोर, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्‍मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्‍णा, हर्षल पटेल, गुरनूर बराड़।

दिल्‍ली कैपिटल्‍स के रिटेन खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट आशुतोष शर्मा, आकिब डार, अक्षर पटेल, डेविड मिलर, केएल राहुल, काइल जैमिसन, लुंगी एनगिडी, माधव तिवारी, मुकेश कुमार, पृथ्‍वी शॉ, ऋषभ पंत, समीर रीजवी, टी विजय, ट्रिस्‍टन स्‍टब्‍स, विपराज निगम और जीशान अंसारी।

राजस्‍थान रॉयल्‍स के रिटेन खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट यशस्‍वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, लुहान ड्री प्रीटोरियस, अमन राव पेराला, डोनोवान फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, यश राज पूंजा, जोफ्रा आर्चर, मोहम्‍मद शमी, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्‍नोई, मनिमारन सिद्धार्थ, ब्रीजेश शर्मा, संदीप शर्मा और सुशांत मिश्रा।

पंजाब किंग्‍स के रिटेन किए खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट अजमतुल्‍लाह ओमरजई, बेन ड्वारहुईस, कूपर कोनोली, हार्दिक पांड्या, हरनूर पन्‍नू, हरप्रीत बरार, मार्को यानसेन, मार्कस स्‍टोइनिस, मुशीर खान, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सुर्यांष शेडगे, विष्‍णु विनोद, वैशाक विजयकुमार, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर और युजवेंद्र चहल।

कोलकाता नाइटराइडर्स के रिटेन खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट अंगरिक्ष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, कैमरन ग्रीन, फिन एलेन, हर्षित राणा, कार्तिक त्‍यागी, मनीष पांडे, प्रशांत सोलंकी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सार्थक रंजन, सौरभ दुबे, सुनील नरेन, टिम सीफर्ट, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती।

सनराइजर्स हैदराबाद के रिटेन खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अनिकेत वर्मा, हेनरिच क्‍लासेन, नीतिश कुमार रेड्डी, स्‍मरण रविचंद्रन, सलील अरोड़ा, पैट कमिंस, ब्रायडन कार्स, हर्ष दुबे, एहसान मलिंगा, खलील अहमद, क्रैन्‍स फुलेट्रा, नाथन एलिस, प्रफुल हींगे, साकिब हुसैन, शिवांग कुमार और टी नटराजन।

मुंबई इंडियंस के रिटेन खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट अर्शदीप सिंह, अश्‍विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर, नमन धीर, क्विंटन डी कॉक, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रोहित शर्मा, रेयान रिकलटन, शार्दुल ठाकुर, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और विल जैक्‍स।

चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स के रिटेन खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट अकील हुसैन, अंशुल कंबोज, आयुष म्‍हात्रे, डेवाल्‍ड ब्रेविस, गुरजपनीत सिंह, जैक एडवर्ड्स, जैमी ओवर्टन, कार्तिक शर्मा, लियाम लिविंगस्‍टन, मुकेश चौधरी, नूर अहमद, राहुल चाहर, रामकृष्‍ण घोष, रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सरफराज खान, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल और उर्विल पटेल।