स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। 17 नवंबर 2026 का दिन भारत सहित दुनियाभर के क्रिकेट फैंस के लिए बेहद भावुक बन गया। एमएस धोनी के आईपीएल से संन्‍यास की खबर सबके सामने आई। चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स की मालिक रूपा गुरुनाथ ने एक वीडियो के जरिये घोषणा की कि धोनी आईपीएल 2027 में फ्रेंचाइजी में मेंटर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।

रूपा गुरुनाथ ने बताया कि शनिवार को एमएस धोनी से वीडियो कॉल पर उनकी बातचीत चल रही थी। रूपा ने कहा, 'एमएस धोनी से मेरी बातचीत क्रिकेट के बारे में हो रही थी। उनसे फ्रेंचाइजी में रिटेन और रिलीज किए जाने वाले खिलाड़‍ियों के बारे में बातचीत चल रही थी। तब धोनी ने कहा कि मेरा भी नाम रिलीज किए जाने वाले खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट में शामिल कर देना।'

रूपा ने आगे कहा, 'यह बोलते ही धोनी ने वीडियो कॉल कट कर दिया। जब दोबारा कॉल किया तो मैंने कहा कि अगर आप संन्‍यास का फैसला लेते हैं तो इसे इंटरनेट भी नहीं संभाल पाएगा। मगर धोनी फैसला कर चुके थे कि नहीं खेलेंगे तो वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए।' इस तरह धोनी की बिना विदाई मैच खेले ही सीएसके से बतौर खिलाड़ी विदाई हो गई और अब वो आगामी सीजन में मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे।

यह बात सच है कि दुनिया को 'थाला' यानी एमएस धोनी जैसे मैच फिनिशर की कमी खलेगी। धोनी के आईपीएल संन्‍यास पर चलिए नजर डालते हैं कि उनकी 5 बेस्‍ट पारियां कौन-सी हैं। 1) 75* (46 गेंदें) बनाम आरआर, 2019 एमएस धोनी ने 2019 में राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ केवल 46 गेंदों में नाबाद 75 रन की पारी खेली थी। उन्‍होंने अपनी पारी के दौरान चार चौके और इतने ही छक्‍के जमाए थे। धोनी ने 163 के स्‍ट्राइक रेट से यह रन बनाए थे। धोनी की पारी के दम पर सीएसके ने 20 ओवर में 175/5 का स्‍कोर बनाया। जवाब में आरआर की टीम 20 ओवर में 167/8 का स्‍कोर बना सकी। इस तरह सीएसके ने 8 रन से मैच जीता और धोनी जीत के हीरो रहे।

2) 70* (34 गेंदें) बनाम आरसीबी, 2018 चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स की टीम इस मुकाबले में 206 रन के विशाल लक्ष्‍य का पीछा कर रही थी। एमएस धोनी ने अंबाती रायुडू (82) के साथ मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। धोनी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया और 34 गेंदों में 1 चौके व सात छक्‍के की मदद से नाबाद 70 रन बनाए। सीएसके ने 2 गेंदें शेष रहते मुकाबला जीता और धोनी अपनी बल्‍लेबाजी के कारण छा गए।

3) 70* (40 गेंदें) बनाम आरसीबी, 2011 सीएसके बनाम आरसीबी प्रतिद्वंद्विता किसी से छ‍िपी नहीं है। एमएस धोनी नंबर-3 पर बल्‍लेबाजी करने आए और 40 गेंदों में नाबाद 70 रन की धमाकेदार पारी खेली। धोनी की यह पारी इसलिए अहम है क्‍योंकि सीएसके ने महज 22 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। धोनी ने सीएसके को सम्‍मानजनक स्‍कोर तक पहुंचाया। उसे आरसीबी के हाथों 2 विकेट की शिकस्‍त सहनी पड़ी, लेकिन वाहवाही माही ने लूटी।

4) डीडी के खिलाफ 51 रन की पारी आईपीएल 2018 में माही ने दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ शानदार 51 रन की पारी खेली। उन्होंने महज 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उनके इस शानदार बल्लेबाजी के बदौलत चेन्नई ने उस मैच में 211 रन बनाए।