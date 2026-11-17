स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। MS Dhoni IPL Earnings: आईपीएल 2008 में एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ जुड़े थे। इसके बाद वे आईपीएल 2026 तक टीम का हिस्सा रहे और आईपीएल 2027 से पहले धोनी ने संन्यास का एलान कर दिया है। धोनी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल रहे। उन्हें आईपीएल के पहले सीजन में 6 करोड़ रुपए मिले थे और इसके बाद हर सीजन उनकी फीस बढ़ती रही।

धोनी की फीस एक समय बढ़कर 15 करोड़ हो गई थी, जो उनके आईपीएल करियर में सबसे अधिक थी। इसके बाद आईपीएल 2025 और 2026 में उन्हें फ्रेंचाइजी ने अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर 4 करोड़ में रिटेन किया था, जो उनके करियर की एक सीजन की सबसे कम फीस थी। उनके संन्यास के मौके पर आइए जानते हैं कि उन्होंने अब तक आईपीएल से कितनी कमाई की है? इसके अलावा उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है?

MS Dhoni ने करियर में IPL से की कितनी कमाई? धोनी को आईपीएल 2008 में चेन्नई ने 6 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था। इसके बाद 2011 में उनकी फीस में पहली बार बढ़ोत्तरी हुई और उन्हें प्रति सीजन 8.28 करोड़ रुपए मिलने लगे। 2014 में उनकी फीस में बड़ी बढ़ोत्तरी हुई और उन्हें प्रति सीजन 12.5 करोड़ रुपए मिलने लगे। 2017 तक माही इसी कीमत पर खेले। इसके बाद 2018 में उनकी फीस 15 करोड़ रुपए हो गई, जो उनके करियर की सबसे अधिक थी। 2021 तक उन्हें यही रकम मिलती रही। 2022 में उनकी फीस में कटौती हुई और फिर 12 करोड़ मिलने लगे। 2025 और 2026 में माही को 4 करोड़ रुपए मिले।

इस तरह से उन्होंने आईपीएल सैलरी से अपने पूरे करियर में 193.06 करोड़ रुपए की कमाई की है। वे अपने 18 सालों के करियर में 16 साल चेन्नई के लिए खेले और दो सीजन राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के साथ खेले।