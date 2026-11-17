स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को जीत दिलाएं। इस सीरीज से पहले गिल के सामने कप्तानी को लेकर ऐसा सवाल आया जिसके दो टूक जवाब ने सभी को हंसा दिया।

यह टेस्ट सीरीज दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में खेली जा रही है। ऐसे में न्यूजीलैंड स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित किए गए एक समारोह में गिल से ऐसा सवाल पूछा गया जिसका जवाब सुन हर कोई हंसने को मजबूर हो गया।

गिल ने कही दिल की बात न्यूजीलैंड में एक प्रसिद्ध कहावत है कि वहां के प्रधानमंत्री का पद बहुत ज्यादा दबाव वाला नहीं है और उनसे ज्यादा दबाव तो देश की रग्बी टीम के कप्तान पर होता है। इसी को आधार बनाते हुए गिल से पूछा गया कि क्या भारतीय टीम के कप्तान के साथ भी ऐसा ही है और उनका काम देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा दबाव वाला है?