स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 और वनडे के बाद अब बारी टेस्ट के धैर्य की है। क्रिकेट के इस सबसे लंबे और चुनौतीपूर्ण प्रारूप में भारत और न्यूजीलैंड टकराने जा रही हैं। दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी अहम होगी।

टीम इंडिया तो चाहेगी कि वह टी20 और वनडे की तरह टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा जमाए। हालांकि, न्यूजीलैंड में टेस्ट की चुनौती अलग ही होती है। यहां की पिचों पर लहराती लाल गेंद के सामने पहले भी कई बार भारतीय टीम घुटने टेक चुकी है। ऐसे में किसी भी लिहाज से भारत के लिए यह सीरीज आसान नहीं रहने वाली है।