स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 और वनडे सीरीज के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें दो मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने जा रही हैं। इस सीरीज की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। भारत ने टी20 और वनडे सीरीज दोनों पर कब्जा किया है और उसकी कोशिश टेस्ट सीरीज में भी जीत हासिल करने की होगी। कप्तान शुभमन गिल ने इसके लिए रणनीति तैयार भी कर ली है और उसका खुलासा भी कर दिया।

दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जाना है। इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 कैसी हो सकती है इस बारे में गिल ने बड़ा खुलासा कर दिया है। गिल ने बताई अंदर की बात गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टीम इंडिया किस रणनीति के तहत प्लेइंग-11 चुनेगी। गिल ने कहा कि टीम चार तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरेगी और जसप्रीत बुमराह आक्रमण की कमान संभालेंगे। गिल ने कहा, "हम निश्चित तौर पर चार तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरेंगे। हमारे सभी तेज गेंदबाजों ने अच्छा किया है और यह हमारे लिए अच्छा सिरदर्द है। वनडे सीरीज में तेज गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया। हम अभी भी अंतिम संयोजन पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम चार तेज गेंदबाजों के साथ खेलेंगे।"