स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड उन देशों में से है जहां बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है। यहां की पिचों पर गेंद लहराती है और बाउंस भी लेती है जो उपमहाद्वीप के बल्लेबाजों को खासा परेशान करता है। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल इस बात से वाकिफ हैं और इसलिए उन्होंने एक ऐसे शख्स की मदद ली जिसने इन्हीं पिचों पर खेलते हुए अपने खेल को परिपक्व किया और दुनिया भर में नाम कमाया। यह खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन।

विलियमसन महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। हालांकि, अब वह संन्यास ले चुके हैं, लेकिन बीते डेढ़ दशक के दिग्गज बल्लेबाजी गिनती होगी तो विलियमसन उसमें आगे की लाइन में खड़े दिखेंगे। टेस्ट में इस बल्लेबाज ने गजब का खेल दिखाया और इसलिए गिल ने भी उनकी मदद ली है।

लगातार करते हैं बात विलियमसन ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि गिल के अंदर लगातार सुधार करने की भूख है और यही उन्हें अच्छा क्रिकेटर बनाती है। विलियमसन ने बताया कि गिल टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए काफी पहले ही न्यूजीलैंड आ गए थे और ऐसे में उन्होंने भारतीय कप्तान की मदद भी की थी।

विलियमसन ने कहा, "वह शानदार इंसान हैं और खेल के एक विशुद्ध छात्र हैं। हमारी दोस्ती तब से है जब हम गुजरात टाइटंस में थे। वह समय-समय पर मुझसे बल्लेबाजी को लेकर बात करते रहते हैं। हमने खेल के अलग-अलग पहेलूओं पर कई बार बात की है। उनकी एक बल्लेबाज के तौर पर आगे बढ़ने और बेहतर करने की भूख शानदार है।"