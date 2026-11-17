स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में तूफानी बल्लेबाजी का पर्याय बन चुकी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी अगले सीजन में नजर नहीं आएगी। सनराइजर्स हैदराबाद की यह ओपनिंग जोड़ी टूटने वाली है। हेड ने टीम मैनेजमेंट को बता दिया है कि वह अगले सीजन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

वेबसाइट क्रिकइंफो ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, हेड ने यह फैसला व्यस्त इंटरनेशल शेड्यूल के बीच वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए लिया है। क्या रिलीज करेगी हैदराबाद? आईपीएल के अगले सीजन के लिए खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने की आखिरी तारीख आज है। शाम तक सभी फ्रेंचाइजियां अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी कर देंगी। अब देखना होगा कि क्या हैदराबाद हेड को रिलीज करती है या नहीं। फ्रेंचाइजी ने पिछले साल 14 करोड़ में हेड को बनाए रखा था। उनकी और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी आईपीएल की सबसे खतरनाक जोड़ी मानी जाती है और ऐसे में हेड का न होना टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है।