स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के महान कप्तानों में शुमार एमएस धोनी को लेकर बीते कुछ सालों से एक ही सवाल उठता रहता है। वो सवाल ये है कि धोनी कब तक आईपीएल खेलेंगे। हर आईपीएल सीजन से पहले और दौरान उनके संन्यास की अटकलें लगाई जाती हैं जो हर साल गलत साबित होती हैं। आईपीएल-2027 से पहले भी यही सवाल उठ रहे हैं और आज इस पर कुछ हद तक स्थिति साफ हो सकती है।

धोनी कब क्या करेंगे ये वही जानते हैं। वह किसी को बताकर कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने अचानक से टेस्ट कप्तानी छोड़ी और इसी तरह टी20, वनडे की कप्तानी से भी इस्तीफा दिया। इसी तरह उन्होंने चुपचाप से एक पोस्ट के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। ऐसे में वह आईपीएल से संन्यास कब लेंगे कोई भी यह बात पक्के तौर पर नहीं बता सकता।

होना है फैसला पिछले आईपीएल में धोनी नहीं खेले थे और इसकी वजह चोट बताई गई थी। अब उनके अगले सीजन के खेलने पर सस्पेंस है और इसे लेकर आज कुछ हद तक स्थिति साफ हो सकती है। आज सभी फ्रेंचाइजियों के लिए अगले सीजन के लिए अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी करने की आखिरी तारीख है। अगर चेन्नई धोनी को रिटेन करती है तो इसका मतलब साफ है कि वह अगले आईपीएल में खेलते दिखाई दे सकते हैं।

अगर धोनी का नाम नहीं आता है तो फिर यह पक्का है कि वह अब संन्यास लेने के मूड़ में हैं और हो सकता है कि चेन्नई के कोचिंग स्टाफ में बतौर मेंटॉर नजर आएं। धोनी किसी और टीम में जाएं इसकी संभावना तो दिखती नहीं है।