स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने वाले मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा कर रहे हैं। सभी की नजरें उनके आईपीएल खेलने पर हैं और इस बार फिर शमी नई टीम में दिखाई दे सकते हैं। पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद से लखनऊ सुपर जायंट्स में आए शमी इस बार भी ट्रेड किए जा सकते हैं।

शमी को लेकर लखनऊ और राजस्थान रॉयल्स में बात चल रही है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बातचीत अभी शुरुआती स्तर पर है। राजस्थान शमी को अपने साथ जोड़ना चाहता है। इस खिलाड़ी के बदले हो सकता है ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन के बदले शमी को ट्रेड कर सकती है। करन पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान में आए थे, लेकिन चोट के कारण पूरा सीजन नहीं खेले थे। आईपीएल सीजन से खुद को बाहर करने के बाद करन सरे के लिए लोकल टी20 टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आए थे और यह राजस्थान के कोच कुमार संगाकारा को पसंद नहीं आया था।

वहीं, लखनऊ के डायरेक्टर टॉम मूडी करन को काफी पसंद करते हैं और वह चाहते हैं कि करन लखनऊ में आएं। लखनऊ के पास प्रिंस यादव, मोहसिन खान और मयंक यादव के तौर पर अच्छा तेज गेंदबाजी अटैक है। मूडी टीम में एक ऑलराउंडर चाहते हैं जिससे टीम संतुलन बना रहे इसलिए वह करन को लाना चाहते हैं।