BAN vs WI: रिशाद हुसैन के ऐतिहासिक स्पैल से वेस्टइंडीज डूबा, बांग्लादेश ने 1-0 की बढ़त बनाई

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रिशाद हुसैन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 74 रनों से जीत दिलाई। इस युवा लेग स्पिनर ने 35 रन देकर 6 विकेट लिए। यह किसी भी बांग्लादेशी स्पिनर द्वारा वनडे में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तैजुल इस्लाम के 28 रन देकर 5 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

रिशाद के मैच विजयी प्रदर्शन ने उन्हें मशरफे मुर्तजा, रुबेल हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान के बाद वनडे में छह विकेट लेने वाला चौथा बांग्लादेशी गेंदबाज बना दिया। रिशाद की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। रिशाद ने सिर्फ 13 गेंदों पर ताबड़तोड़ 26 रन बनाए। अंतिम ओवरों में उनके दो छक्कों की बदौलत बांग्लादेश ने 207 रन बनाए।

बांग्लादेश ने ली 1-0 की बढ़त जबकि मेजबान टीम ज्यादातर समय लय बनाने के लिए जूझती रही। बांग्लादेश ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त भी हासिल कर ली। लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम 39 ओवर में 133 रन बनाकर सिमट गई। ब्रेंडन किंग ने सर्वाधिक 44 रन की पारी खेली। मुस्तफिजुर रहमान (2/16) और मेहदी हसन मिराज (1/16) ने भी शानदार गेंदबाजी की।