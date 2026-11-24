रॉयटर्स, सेंचुरियन: साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन सोमवार को बांग्लादेश की पहली पारी महज 91 रन पर समेटकर मुकाबले पर मजबूत पकड़ बना ली। दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने एक विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। वह बांग्लादेश से सिर्फ तीन रन पीछे है।

मार्कस एकरमैन 46 और जुबैर हमजा नौ रन बनाकर क्रीज पर थे। सेंचुरियन में टेस्ट मैच की पहली पारी में बांग्लादेश का यह सबसे कम स्कोर है। वर्षा के कारण मुकाबला लंच के बाद शुरू हुआ। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी का निर्णय किया और गेंदबाजों ने उसे सही साबित किया।

शुरुआत ही रही कमजोर बांग्लादेश ने पहले सत्र में छह विकेट 85 रन पर गंवा दिए, जबकि चाय के बाद बाकी चार विकेट केवल छह रन जोड़कर गिर गए। मार्को यानसेन ने तंजीद हसन (3) को स्लिप में कैच कराया। चोट से वापसी कर रहे एनरिख नॉर्खिया ने महफिजुल इस्लाम (23) और कप्तान नजमुल हुसैन शांतो (4) को तीन गेंदों के भीतर आउट किया। वियान मुल्डर ने मोमिनुल हक (18) को बोल्ड किया, जबकि यानसेन ने लिटन दास (आठ) को गली में कैच कराया।

तौहीद हृदोय (12) भी साइमन हार्मर की गेंद पर स्लिप में लपके गए। चाय के बाद कागिसो रबादा ने तीन विकेट लिए। यानसेन ने भी तीन विकेट झटके। रबादा ने 23 रन देकर और यानसेन ने 17 रन देकर तीन-तीन विकेट हासिल किए। बांग्लादेश का यह टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट की एक पारी में चौथा और कुल 12वां सबसे कम स्कोर है।