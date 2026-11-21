स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले दो बड़े झटके लगे हैं। टीम के घातक तेज गेंदबाज हसन महमूद इंजरी की वजह से पूरे दौरे से बाहर हो गए हैं। वहीं अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम सेंचुरियन में 23 नवंबर से होने वाले टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं।

रहीम उंगली की चोट की वजह से पहले टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। वहीं दूसरे टेस्ट से पहले उन्हें ग्रोइन में चोट लग गई है, जिसकी वजह से वो सेंचुरियन में होने वाले मैच से बाहर हो गए हैं।

हसन महमूद लौटेंगे घर महमूद को दाएं कोहनी में समस्या आई है। पहले टेस्ट के दौरान उन्हें ये समस्या महसूस हुई थी। वो जोहान्सबर्ग में हुए मुकाबले में पहली पारी में 30.4 गेंदबाजी करने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे।

हालांकि वो अगले दिन मैदान पर पट्टी बांधकर वापस आए थे। मगर उन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी। साउथ अफ्रीका ने 12 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 9 गेंदों में हासिल कर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली थी। महमूद अब चोट की वजह से बांग्लादेश लौटेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब तक दूसरे टेस्ट के लिए महमूद के रिप्लेसमेंट का एलान नहीं किया है। बांग्लादेश के पास इस समय शोरिफुल इस्लाम के रूप में एक ही मुख्य तेज गेंदबाज मौजूद है।

महमूद चोट की वजह से वनडे और टी20 सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद 1 से 7 दिसंबर के बीच में वनडे सीरीज खेली जाएगी। वहीं 10 से 13 दिसंबर तक टी20 सीरीज खेली जाएगी।