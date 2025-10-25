AUS W vs SA W: सेमीफाइनल में कंगारुओं से भिड़ेंगी भारतीय टीम, साउथ अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया बना नंबर-1 वन
ऑस्ट्रेलिया ने स्टार स्पिनर अलाना किंग की घातक गेंदबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका का 7 विकेट से मात दी। अलाना किंग ने 7 ओवर में दो मेडन और 18 रन देकर 7 विकेट चटकाए। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 97 रन बनाकर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट गंवाकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अलाना किंग, एनाबेल सदरलैंड और जॉर्जिया वोल की शानदार गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से धूल चटाई। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के प्वाइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल किया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा।
बेथ मूनी (42) और वोल (38*) ने शुरुआती विकेट गंवाने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 98 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के बाद, गत विजेता टीम ने पावरप्ले में दो विकेट गंवा दिए। मारिजान काप ने अपने शुरुआती स्पेल में फोएबे लिचफील्ड को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटका दिया।
अलाना किंग का कहर
इस बीच नादिनी डी क्लार्क ने एलिस पेरी को मासाबाटा क्लास की गेंद पर कैच लपका और पवेलियन भेज दिया। बेथ मूनी 42 रन बनाकर नादिनी डी क्लार्क का शिकार बनीं। एनाबेल सदरलैंड 10 रन बनाकर नाबाद रहीं। वहीं, जॉर्जिया वॉल ने टीम को जीत दिला दी।
इससे पहले अलाना किंग ने गेंद से कहर बरपाते हुए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में किसी गेंदबाज द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जिससे ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर में मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 97 रन पर रोक दिया।
टॉप पर ऑस्ट्रेलिया
पावरप्ले के दूसरे छोर पर गेंदबाजी करने आई किंग ने प्रोटियाज के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया। अलाना किंग ने 7 ओवर में दो मेडन और 18 रन देकर 7 विकेट चटकाए। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित किया।
