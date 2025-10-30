IND W vs AUS W Live Score: भारत के खिलाफ जीत की 'फिफ्टी' लगाने उतरेगा ऑस्ट्रेलिया, 2017 का इतिहास दोहराना चाहेंगी हरमन
IND W vs AUS W 2nd Semifinal Live Score: नवी मुंबई में महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। किस्मत के सहारे सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम को फाइनल में जाने के लिए चमत्कार करना होगा। क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड खराब रहा है। मौजूदा वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में भारतीय टीम को कंगारू टीम से करारी शिकस्त मिली थी।
अगर वर्षा से धुला मैच तो भारत होगा बाहर
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम जीत के इरादे से उतरेगी, लेकिन मौसम रोड़ा बन सकता है। गुरुवार को नवी मुंबई में 25 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है। अगर मुकाबला बारिश के कारण रद होता है तो अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि भारत को एक बार फिर बाहर होना पड़ेगा।
IND W vs AUS W Live Score: इतिहास दोहारना चाहेंगी हरमन
साल 2017 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया था। मौजूदा भारतीय कप्तान ने एतिहासिक पारी खेलते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। हरमनप्रीत कौर ने 115 गेंद पर नाबाद 171 रन की पारी खेली थी। भारत ने 36 रन से मुकाबला जीतकर 2008 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी। एक बार फिर हरमन उस इतिहास को दोहराना चाहेंगी।
IND W vs AUS W Live Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के वनडे आंकड़े
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 60 वनडे मैच खेले गए हैं। भारत ने मात्र 11 मुकाबले में जीत दर्ज की है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 49 मुकाबले जीते हैं। महिला वर्ल्ड कप में दोनों के बीच 14 मुकाबले खेल गए हैं। भारत ने 3 तो ऑस्ट्रेलिया ने 11 बार जीत दर्ज की है। पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीन विकेट से हराया था। एलिसा हीली ने कप्तानी पारी खेलते हुए शतक जड़ा था।
IND W vs AUS W live Score: साउथ अफ्रीका ने रच दिया है इतिहास
महिला वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इंग्लैंड को 126 रन से रौंद कर साउथ अफ्रीका ने अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई। मेंस टीम भी वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल अभी तक नहीं खेल पाई है। साउथ अफ्रीका के लिए कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और मारिजान काप ने दमदार प्रदर्शन किया।
महिला वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल के लाइव ब्लॉग में आप सभी पाठकों का स्वागत है। आज भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है। लीग स्टेज पर मिली हार का भारत बदला लेना चाहेगा। वहीं, डिफेंडिंग चैंपियन अपने अंदाज में खेल अपना खिताब डिफेंड करना चाहेगी।