IND W vs AUS W Live Score: भारत के खिलाफ जीत की 'फिफ्टी' लगाने उतरेगा ऑस्ट्रेलिया, 2017 का इतिहास दोहराना चाहेंगी हरमन

IND W vs AUS W 2nd Semifinal Live Score: भाग्य के सहारे अंतिम चार में जगह बनाने वाली भारतीय टीम को महिला वनडे विश्व कप में आज दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भारत के लिए यह मैच फाइनल से पहले फाइनल की तरह होगा। क्योंकि वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। टीम को फाइनल खेलने के लिए चमत्कार करना होगा।

अगर वर्षा से धुला मैच तो भारत होगा बाहर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम जीत के इरादे से उतरेगी, लेकिन मौसम रोड़ा बन सकता है। गुरुवार को नवी मुंबई में 25 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है। अगर मुकाबला बारिश के कारण रद होता है तो अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि भारत को एक बार फिर बाहर होना पड़ेगा।