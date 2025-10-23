IND vs AUS 2nd ODI Live Score: भारत की धीमी शुरुआत, 5 ओवर तक टीम का स्कोर 14/0
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd ODI Live Score Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड आज खेला जाना। यह मैच भारत के लिए करो या मरो वाला है, क्योंकि अगर भारत यह मैच हारता है तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत जाएगी।
पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से आसानी से हरा दिया था। पर्थ में खेले गए मैच में भारत की टीम सिर्फ 131 रन पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने शानदार पारी खेली और 52 गेंदों पर नाबाद 46 रन बनाए थे। जोश फिलिप ने 29 गेंदों पर 37 रन बनाए, जबकि मैट रेनशॉ 21 रन बनाकर नाबाद रहे और विजयी रन बनाए।भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने एक-एक विकेट लिया।
जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो लंबे समय बाद वनडे में लौटे थे, दोनों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। विराट कोहली शून्य पर आउट हुए जबकि रोहित शर्मा ने 14 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।
