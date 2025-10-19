IND vs AUS 1st ODI Live Score: रोहित शर्मा की खराब वापसी, 8 रन बनाकर जोश हेजलवुड का बने शिकार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS 1st ODI Live Score) के बीच आज यानी 19 अक्तूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसका मतलब है कि भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। इस मैच में शुभमन गिल पहली बार वनडे टीम के कप्तान के रूप में उतर रहे हैं। टेस्ट में कप्तानी की शुरुआत के बाद अब उन्हें 50 ओवरफॉर्मेट की भी जिम्मेदारी दी गई है।

भारत के लिए नीतीश कुमार रेड्डी डेब्यू करेंगे।वहीं कई महीनों बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली एक्शन में नजर आएंगे। यह दोनों दिग्गज टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं।



