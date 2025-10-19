IND vs AUS 1st ODI Live Score: रोहित शर्मा की खराब वापसी, 8 रन बनाकर जोश हेजलवुड का बने शिकार
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS 1st ODI Live Score) के बीच आज यानी 19 अक्तूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसका मतलब है कि भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। इस मैच में शुभमन गिल पहली बार वनडे टीम के कप्तान के रूप में उतर रहे हैं। टेस्ट में कप्तानी की शुरुआत के बाद अब उन्हें 50 ओवरफॉर्मेट की भी जिम्मेदारी दी गई है।
भारत के लिए नीतीश कुमार रेड्डी डेब्यू करेंगे।वहीं कई महीनों बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली एक्शन में नजर आएंगे। यह दोनों दिग्गज टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं।
IND vs AUS 1st ODI Cricket Live: भारत की बैटिंग शुरू
भारतीय पारी का आगाज करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क पहला ओवर डाल रहे हैं। रोहित आज अपना 500वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं।
IND vs AUS 1st ODI Live: भारत ने ODI में लगातार 16वां टॉस गंवाया
भारत ने अब वनडे क्रिकेट में लगातार 16वां टॉस हार लिया है। आखिरी बार टीम इंडिया ने टॉस 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में जीता था।
IND vs AUS Live Cricket Score: कुलदीप यादव को ड्रॉप
भारत ने पर्थ में पहले वनडे के लिए स्पिनर्स के रूप में वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को जगह दी है। इन दोनों की बल्लेबाजी की क्षमता के चलते कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली।
IND vs AUS Live Score Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11
भारत- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), नीतिश कुमार रेड्डू, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह
ऑस्ट्रेलिया -ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड
IND vs AUS 1st ODI Live Score: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस
ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।
Ind vs Aus Live Score: पर्थ से गुड न्यूज आई
पर्थ में बारिश रुक चुकी है और दोनों टीमों के प्लेयर्सएक्शन के लिए तैयार हैं। रोहित शर्मा ने मैच से पहले नीतीश कुमार रेड्डी को वनडे डेब्यू कैप दी। वह आज अपना पहला वनडे मैच खेलेने उतरेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम से भी दो खिलाड़ी, मैट रेनशॉ और मिच ओवेन अपना पहला मैच खेलेंगे।
IND vs AUS Live Score: रोहित शर्मा का 500वां इंटरनेशनल मैच
पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा अपना 500वां इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेंगे। यह एक ऐतिहासिक मैच न केवल इसलिए है, क्योंकि रोहित-विराट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी है कि 500 मैच पार करना बड़ी उपलब्धि है, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में केवल दस क्रिकेटरों द्वारा हासिल की गई है। अब तक खेले गए 499 मैचों में, रोहित ने 42.18 की औसत से 19,700 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं, जिसमें 49 शतक और 108 अर्द्धशतक शामिल हैं, और उनका करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन रहा है।.
IND vs AUS 1st ODI Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे आज
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच आज यानी 19 अक्टूबर को है। इस मैच से पहले एक नजर दोनों टीमों पर डालें-
भारतीय टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा
ऑस्ट्रेलिया टीम: ट्रैविस हेड, मिशेलमार्श (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, मैथ्यू शॉर्ट, मैटरेनशॉ, मिशेलओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिशेल स्टार्क, जेविय रबार्टलेट, जोश हेज़लवुड, बेनड्वार शुइस, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन