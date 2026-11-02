AFG vs ZIM: नूर अहमद ने जिम्बाब्वे को किया बेनूर, 79 रनों पर हुई ढेर; अफगानिस्तान की एकतरफा जीत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। नूर अहमद की दमदार गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान ने तीसरे और आखिरी टी20 मैच में जिम्बाब्वे को सात विकेट से हरा दिया। नूर ने पांच विकेट लेकर जिम्बाब्वे को 79 रनों पर ढेर करने में अहम रोल निभाया और फिर अफगानिस्तान ने इस टारगेट को 8.1 ओवरों में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया।

इसी के साथ अफगानिस्तान ने तीन मैचों की टी20 सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया। नूर ने 3.3 ओवरों में 13 रन देकर पांच विकेट लिए। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। आसानी से हासिल किया टारगेट 80 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने पहले ही ओवर से आतिशी बल्लेबाजी शुरू कर दी। मोहम्मद अकरम ने इस ओवर में 14 रन कूटे और चौथी गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने तीन शानदार चौके मारे। ब्लेसिंग मुजरबानी ने उनका विकेट लिया। उनके बाद आए सेदीकुल्लाह अटल पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 17 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली जिसमें चार चौके शामिल रहे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नूर उल रहमान बिना खाता खोले आउट हो गए।