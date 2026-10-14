AFG vs BAN: अफगानिस्तान-बांग्लादेश टेस्ट मैच में रोमांच की सारी हदें पार, अटल के शतक से टली अफगानी टीम की हार

एपी, अबुधाबी। सेदिकुल्लाह अटल के पहले टेस्ट शतक की बदौलत अफगानिस्तान ने मंगलवार को बांग्लादेश के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट मैच ड्रॉ करा लिया। अफगानिस्तान ने दूसरी पारी में 142 ओवर तक बल्लेबाजी की, जिसमें पांचवें और अंतिम दिन 92 ओवर खेले।

इस दौरान टीम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार टालने में सफल रही। दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 132 रन के स्कोर से करने वाली अफगानिस्तान की टीम ने पांच और विकेट गंवाए लेकिन अंत तक संघर्ष करते हुए आठ विकेट पर 346 रन बना लिए और मैच ड्रॉ कराने में सफल रही।