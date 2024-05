CSK का सपना तोड़ने वाला बना चुका था क्रिकेट छोड़ने का मन, फिर पलभर में पलट गई जिंदगी, जानिए पूरी कहानी

ये भी पढ़ें- सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, RCB का ये दिग्गज भी पहुंचा धोनी से मिलने; CSK के ड्रेसिंग रूम में की खास मुलाकात

अपने 18 साल के घरेलू क्रिकेट करियर में उन्होंने बड़ौदा और उत्तराखंड की टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। आईपीएल में वह आरसीबी से पहले पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपरजायंट्स का हिस्सा रह चुके हैं। स्वप्निल ने कहा, "आईपीएल नीलामी के दिन मैं एक मैच के लिए धर्मशाला जा रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तब शाम के सात-आठ बज रहे थे। तब तक कुछ नहीं हुआ था और नीलामी का अंतिम दौर चल रहा था, मुझे लगा कि मेरे लिए चीजें खत्म हो गई है।"

उन्होंने कहा, "मैंने सोचा था कि मैं मौजूदा घरेलू सत्र में खेलूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो अगला सत्र खेलने के बाद अपना करियर खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं पूरा जीवन खेलना नहीं चाहता था।

𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘄𝗮𝗽𝗻𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗵 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 is special for a number of reasons! Keep those tissues handy. If you’re not his fan already, you’ll end up becoming one.🥹❤

Watch Swapnil’s emotional and inspiring journey on @bigbasket_com presents RCB Bold Diaries!#PlayBold pic.twitter.com/8wlNNjsfxo— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 20, 2024