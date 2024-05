Shah Rukh Khan से मैच के बाद हो गई बड़ी गलती, दर्शकों के बीच सुरेश रैना और इस क्रिकेटर से मांगी माफी; देखें वायरल वीडियो

यह भी पढ़ें: IPL 2024 फाइनल के लिए KKR ने तैयार किया 'मास्‍टर प्‍लान', क्‍वालीफायर जीतते ही कप्तान श्रेयस अय्यर ने किया खुलासा

स्‍टेडियम का राउंड लगाते समय शाह रुख खान से एक बड़ी गलती हो गई। अपने बच्‍चों अबराम और सुहाना के साथ मैदान पर दर्शकों को धन्‍यवाद देते हुए शाह रुख खान लाइव शो के बीच पहुंच गए। किंग खान को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्‍होंने कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर्स आकाश चोपड़ा, सुरेश रैना और पार्थिव पटेल से माफी मांगी। शाह रुख खान ने तीनों को गले लगाया और कान पकड़कर माफी मांगने का इशारा करके आगे बढ़ गए।

Shah Rukh Khan warmly greeted Suresh Raina, Parthiv Patel and Aakash Chopra and said sorry because he couldn't see them earlier. How can you not love him 🥹💜 #ShahRukhKhan #SureshRaina #ParthivPatel #AakashChopra #KKRvsSRH #Kolkota #KKR pic.twitter.com/ByYsn9WiZ5— Rajesh Kumar Reddy E V (@rajeshreddyega) May 21, 2024