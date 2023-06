नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स के बीच आईपीएल (IPL 2023) 2023 का फाइनल काफी रोमांचक रहा। चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में गुजरात को हराकर अपना पांचवां खिताब जीता। मैच में फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' के सितारे विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) शामिल हुए। अभिनेताओं ने स्टेडियम में उस समय का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इसमें सीएसके की जीत के बाद एक्टर्स एक-दूसरे को हाय-फाइव देते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में को-स्टार्स का खुशमिजाज मिजाज साफ नजर आ रहा है। विक्की कौशल ने अपने पोस्ट को कैप्शन दिया, "बदले तेरे माही, लेके जो कोई सारी, दुनिया भी देदे अगर, तो किस दुनिया चाहिए। जीत के लिए माही। जड्डू यू रॉकस्टार! क्या मैच है! जीटी...टूर्नामेंट के शुरुआत से बढ़िया टीम रही।"

.@vickykaushal09 & @SaraAliKhan are IN AWE after their 1st in-stadium match & @msdhoni LIVE!

They talk about Thala’s impeccable stumpings, their favourite batter & bowler from this season!

An IPL filled with more WOW moments than we can count! ❤️#IPLonStar #BetterTogether pic.twitter.com/ofKZaTZIvp