नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2023 में किंग कोहली अपना जलवा बिखेर रहे हैं। चाहे विराट बल्लेबाजी कर रहें हों या मैदान में फील्डिंग, वो हमेशा मैदान में एग्रेसिव मोड में नजर आते हैं। इतना ही नहीं इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते हुए तेज गेंदबाज नवीन उल हक और उनके बीच तकरार काफी बढ़ गई थी।

वहीं, उनके और गौतम गंभीर के बीच भी जो बहस हुई वो पूरी दुनिया ने देखी। हालांकि,ऑन फिल्ड विराट जितने आक्रमक नजर आते हैं। लेकिन, मैदान के बाहर वो शांत और संयमित होकर लोगों से मुलाकात करते हैं।

इतना ही नहीं वो अपने फैंस के साथ भी बड़े ही अदब से पेश आते हैं। विराट की शख्सियत काफी अनोखी है। अगर वो विपक्षी टीम की खिलाड़ियों को मैदान में स्लेजिंग करते हैं, तो वो अपने दोस्त-यारों के साथ दिल खोलकर मिलते हैं।

विराट की यही स्टाइल से साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (samantha ruth prabhu) को काफी पसंद आई है। स्टार स्पोर्ट्स के एक स्पेशल प्रोग्राम में बातचीत करते हुए सामंथा ने विराट कोहली उनके लिए एक प्रेरणास्रोत हैं। सामंथा ने कहा कि मुझे विराट के दो रूप बिल्कुल पसंद आते हैं। एक तरफ जहां वो काफी एग्रेसिव दिखते हैं तो कभी-कभी वो काफी शांत और संयमित दिखते हैं।

सामंथा ने आगे कहा कि जव विराट कोहली कमबैक करते हुए उन्होंने शतकीय पारी खेली थी तो मैं काफी भावुक हो गई थी।

Samantha said "I almost cried when Virat Kohli hit that century after a rough patch, that's the kind of idol I look up to with grit & determination"

