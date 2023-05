नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Heinrich Klaasen maiden IPL against RCB भारतीय टीम के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर गुरुवार 18 मई को आईपीएल 2023 के 65वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के शतक से हैरान थे।

हेनरिक क्लासेन के लिए क्या बोले तेंदुलकर-

सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा कि हेनरिक क्लासेन बाकी विदेशी बल्लेबाजों से अलग हैं, जिन्होंने कई सालों आईपीएल में अपना दबदबा कायम रखा है। तेंदुलकर ने आगे कहा कि आईपीएल क्रिएटिव और पारंपरिक बल्लेबाजी का मिश्रण है। आज क्लास-इक ने पारंपरिक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया।

स्पिनरों के खिलाफ गरजे क्लासेन-

तेंदुलकर ने आगे कहा कि क्लासेन का फुटवर्क काफी सरल और जटिल रहा है, जो हाल के दिनों में देखा हुआ सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। देखने के लिए अच्छा है। हेनरिक क्लासेन 51 गेंदों पर 6 छक्के और 8 चौके की मदद से 104 रन बनाकर आउट हुए। लेग स्पिनर कर्ण शर्मा और शाहबाज अहमद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने तेजी से रन बनाए।

IPL is a mix of creative and traditional batting. Today has been a Klaas-ic display of traditional batting. Klaasen’s footwork has been simple and uncomplicated, one of the best I’ve seen in the recent past.

Treat to watch!#SRHvRCB #IPL2023 pic.twitter.com/mUVRTRxsYh