नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2023 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स रिकॉर्ड 10वीं बार फाइनल में अपनी सीट बुक कर चुकी है। सीएसके को अब अपनी विपक्षी टीम का इंतजार है, जिसका फैसला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले दूसरे क्वालिफायर मैच से होना है।

फाइनल की रात दो टीमों के बीच खिताब के लिए जोरदार घमासान देखने को तो मिलेगा ही, इसके साथ ही रैपर डिवाइन और जोनिता गांधी जैसे सुपरस्टार अपने परर्मेंस से 28 मई की शाम में चार चांद लगाते हुए भी नजर आएंगे।

आईपीएल फाइनल की शाम मिड शो में रैपर डिवाइन और मशहूर सिंगर जोनिता गांधी अपनी आवाज से जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। आईपीएल ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फाइनल की शाम को रैपर किंग और डीजे न्यूक्लिया भी अपने परर्मेंस से रंगीन बनाएंगे। किंग और न्यूक्लिया के धांसू शो की शुरुआत फाइनल मैच के आगाज से पहले होगी।

Ahmedabad 🏟️ - You are in for a treat! 🙌

Brace yourselves for an iconic evening as King & @NUCLEYA have some power-packed performances in store for you 🎶🌠

How excited are you to witness the two in action 🎤🔥#TATAIPL | #Final pic.twitter.com/58eBwZAFWh