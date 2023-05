नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल में चार बार खिताब दिलाने वाले कप्तान धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन माना जा रहा है। ऐसे में इस सीजन बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम में पहुंचकर धोनी को आखिरी बार खेलते हुए देखने पहुंच रहे हैं। लखनऊ में धोनी से जब उनसे उनके आखिरी आपीएल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया।

दरअसल, आईपीएल 2023 का 45वां मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित किया गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स की मेजबानी कर रहा है। दोनों ही टीमों ने अपना पिछला मैच गंवाया है। लखनऊ को जहां, आरसीबी ने हराया तो वहीं, सीएसके को पंजाब किंग्स ने उन्हीं के घर में मात दी है। लखनऊ में टॉस जीतकर कप्तान धोनी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टॉस के बाद धोनी ने अपने आखिरी आईपीएल सीजन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है।

MS Dhoni was at his coolest best at the toss as he faced a googly from Danny Morrison - are we set for another season of Thala next year? 😍 #LSGvCSK #IPLonJioCinema #IPL2023 | @msdhoni pic.twitter.com/WSoHMKSRuP

टॉस को होस्ट कर रहे डैनी मॉरिसन ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि आप अपने आखिरी आईपीएल को एन्जॉय कैसे कर रहे हैं। इस पर धोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। धोनी ने कहा, "यह आप ने डिसाइड किया है कि यह मेरा लास्ट है।" धोनी के इस बयान से दर्शकों ने धोनी-धोनी का शोर किया, जिससे पूरा स्टेडियम गूंज उठा। बता दें कि धोनी का यह आखिरी आईपीएल सीजन माना जा रहा है। 41 साल के धोनी ने खुद कई मौको पर इसके संकेत दिए हैं।

2019

MS Dhoni : Hopefully, Yes.

2020

MS Dhoni : Definitely, Not.

2021

Dhoni : Still I haven't left behind.

2022

Dhoni: Definitely, it will be unfair not to say thanks to Chepauk crowd.

2023

Dhoni: You have decided it will be my last. pic.twitter.com/NMUEyOyBmn