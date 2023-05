नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Hardik Pandya Emotional at GT vs LSG Toss Time IPL 2023अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2023 का 51वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायटंस के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में पहली बार दो भाई अलग-अलग टीम की तरफ से कप्तानी कर रहे हैं।

गुजरात टाइटंस की तरफ से हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya), जबकि लखनऊ सुपर जायटंस की तरफ से क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) कप्तानी कर रहे हैं। इस मैच में बड़े भाई क्रुणाल पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान हार्दिक पांड्या काफी इमोशनल नजर आए। उन्होंने इस दौरान क्या कहा आइए जानते हैं?

दरअसल, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायटंस (GT vs LSG) के बीच खेले जा रहे मैच में टॉस हारकर हार्दिक पांड्या ने कहा कि उनके पिता जी का सपना पूरा हुआ। बता दें कि आईपीएल के इतिहास में यह पहला मौका है जब दो भाई कप्तान के रूप में आपस में भिड़ रहे हैं।

अर्जुन के पदार्पण के बाद सचिन तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल खेलने वाली पहली पिता-पुत्र की जोड़ी बनी और जानसन ब्रदर्स आईपीएल खेलने वाली पहली जुड़वां जोड़ी बनी है। मैच से पहले टॉस के दौरान हार्दिक पांड्या ने कहा कि यह उनके परिवार के लिए यह एक बेहद भावुक और गर्व का दिन है, उनके मरहूम पिता को भी गर्व होगा कि उनके दोनों बेटे एक-दूसरे के खिलाफ आईपीएल टीमों की कप्तानी कर रहे हैं।

It's an Big Achievement when U Are 1 off a 11 Players Playing for Country among 130+ Crores

& It's an 1 in 50 Crores thing that Both the Blood Brothers playing for a Country

Now Captaining Two IPL Teams, Unbelievable Stuff from Pandya Brothers#GTvsLSGpic.twitter.com/pjJLjgP1Eq