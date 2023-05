नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और गुजरात टाइटन्स (GT) के बीच 28 मई, रविवार को आईपीएल 2023 (IPL 2023) का फाइनल खेला जाएगा। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच सीजन का यह तीसरा मुकाबला होगा। आईपीएल में अब तक दोनों टीमों के बीच 4 मुकाबलों में से, गुजरात ने 3 जीत हासिल की हैं। वहीं, सीएसके ने इस सीजन क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात को पटखनी देकर पहली जीत हासिल की है।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में CSK और GT अब तक केवल एक बार भिड़े हैं, जिसमें GT विजयी हुई। रविवार को यहां आईपीएल 2023 के ग्रैंड फिनाले में इन दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। गुजरात ने क्वालीफायर-2 में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया।

Two Captains. Two Leaders. One bond 🤝

It's a bromance that has developed over time 🤗

But come Sunday these two will be ready for 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙎𝙝𝙤𝙬𝙙𝙤𝙬𝙣 ⏳#TATAIPL | #CSKvGT | #Final | @msdhoni | @hardikpandya7 pic.twitter.com/Bq3sNZDgxB