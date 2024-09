नहीं मान रहे युजवेंद्र चहल, फिरकी के जादू से फिर अंग्रेजों को किया ढेर, लेग स्पिनर से बल्लेबाजों को जमकर नचाया

Holland advances down the track but is beaten by the spin and stumped by McManus. 🧤

Leicestershire 42/2.

Watch live 👉 https://t.co/CU8uwteMyd pic.twitter.com/b0yYuthR9L— Northamptonshire CCC (@NorthantsCCC) September 18, 2024

ऐसा रहा मैच

लिस्टशर ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की और 203 रन बनाए। नॉर्थैम्पटनशर की टीम ने 383 रन बनाकर 180 रनों की बढ़त ले ली थी। लिस्टशर ने दूसरी पारी में 316 रन बना नॉर्थैम्पटनशर के सामने 137 रनों का टारगेट रखा। इस टारगेट को नॉर्थैम्पटनशर ने एक विकेट खोकर हासिल कर लिया।

