युवराज सिंह ने 9 गेंदों में ही कूट दिए 46 रन, इरफान पठान ने 18 गेंदों पर जमाई फिफ्टी, ऐसी बैटिंग देखी नहीं होगी!

युवराज ने इस मैच में 28 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेली। इसमें से 46 रन तो युवराज ने सिर्फ नौ गेंदों पर ही बना दिए। युवराज ने इस मैच में पांच छक्के मारे। यानी 30 रन छक्कों से आ गए। वहीं चार गेंदों पर उन्होंने चौके मारे यानी 16 रन उन्होंने चौके से बटोर लिए। यानी नौ गेंदों पर उनके बल्ले से निकले कुल 46 रन। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 210.71 का रहा। युवराज ने इस दौरान अपने वही पुराने शॉट्स दिखाए जो उनकी बल्लेबाजी की खूबसूरती हुआ करते थे।

YUVRAJ SINGH - CLASS PERSONIFIED. 😍❤️

- The elegance of Yuvi, a sublime knock of 59 (28). 🐐pic.twitter.com/ldbBgtTVOx— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 12, 2024