स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अरे रुको यार..अगर ऐसा है, तो मैं कप्तानी छोड़ देता हूं। ये शब्द पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के हैं, जब उनके खिलाफ युवराज सिंह, हरभजन सिंह और आशीष नेहरा ने जब अखबार की कुछ कटिंग दिखाया। ये मामला साल 2005 का है, जब गांगुली भारतीय टीम के कप्तान थे और टीम इंडिया पाकिस्तान के दौरे पर थी। दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही थी।

मैच से एक दिन पहले भारतीय टीम को अभ्यास करना था लेकिन उससे पहले ड्रेसिंग रूम में इतना तनाव बढ़ गया था कि गांगुली ने कप्तानी छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। दरअसल, युवराज से लेकर हरभजन सिंह जैसे युवा खिलाड़ियों के साथ-साथ राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने दादा के साथ प्रैंक करने का फैसला किया। इसके लिए सभी खिलाड़ियों ने प्लान बनाया था।

सौरव गांगुली ने कप्तानी छोड़ने का किया था फैसला पाकिस्तान के 2005 के दौरे पर मैच से पहले दादा को कुछ प्लेयर्स ने अप्रैल फूल बनाने का प्लान बनाया। इसके लिए प्लेयर्स ने नकली अखबार की कटिंग निकाली और दादा के सामने लेकर गए। खिलाड़ियों ने कहा कि उन्होंने जो भी बयान दिए हैं, वो ठीक नहीं हैं। इस पर गांगुली ने उनसे पूछा, तो उन्हें नकली कटिंग दिखाई गई। इसमें लिखा था कि युवराज बहुत पार्टी करते हैं। हरभजन सिंह क्रिकेट को लेकर सीरियस नहीं हैं। जहीर खान को पार्टी का बहुत शौक है।

इसके बाद गांगुली सदमे में आ गए और उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इस पर द्रविड़ और तेंदुलकर, जो पहले से ही प्लान में शामिल थे, उन्होंने दादा के बयान की आलोचना की। इस गांगुल को और अधिक सोच में पड़ गए। इसके बाद युवराज के साथ कुछ खिलाड़ी किट लेकर जाने लगे और गांगुली ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अरे यार रुको कल मैच है..अगर ये सच है, तो वे कप्तानी छोड़ देंगे।