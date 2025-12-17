Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Yashasvi Jaiswal अचानक अस्पताल में हुए भर्ती...IPL 2026 Auction के एक दिन बाद ही RR को लगा झटका

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:58 PM (IST)

    Yashasvi Jaiswal Hospitalised: भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच के बाद पेट के संक्रमण (एक्यूट गैस्ट्रोएं ...और पढ़ें

    Hero Image

    Yashasvi Jaiswal अचानक अस्पताल में हुए भर्ती

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Yashasvi Jaiswal Hospitalized News: भारतीय टीम के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग मैच के बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान की टीम के खिलाफ यशस्वी ने 15 रन की पारी खेली थी, लेकिन मैच के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, यशस्वी जायसवाल को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस (पेट का संक्रमण) के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Yashasvi Jasiwal की बिगड़ी तबीयत

    मुंबई की टीम की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में खेलते हुए यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal Hospitalized) ने सुपर लीग मैच में राजस्थान के खिलाफ 16 गेंद पर 15 रन बनाए थे, लेकिन इस मैच के खत्म होने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट ने एक्स पर ये जानकारी दी।

    उनके अनुसार, यशस्वी जायसवाल पेट में ऐंठन से पीड़ित थे, जो राजस्थान के खिलाफ मैच के बाद और बढ़ गई। उन्हें तुरंत आदित्य बिड़ला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके एक्यूट गैस्टोएंटेराइटिस (पेट का संक्रमण) की पुष्टि हुई। उन्हें IV (ड्रिप) के जरिए दवाएं दी गईं और अल्ट्रासाउंड व सीटी स्कैन के जरिए से जांच की गई। उन्हें दवाइयां लेने और आराम करने की सलाह दी गई है।

    बता दें कि यशस्वी मौजूदा समय में शानदार फॉर्म में हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने तीन मैच खेलते हुए 48.33 की औसत और 168 के स्ट्राइक रेट से 145 रन बनाए हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने तीन मैचों में 78 की औसत से 156 रन बनाए थे।

    इसमें उन्होंने वनडे में अपना पहला शतक भी ठोका था। वहीं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग मैच में मगंलवार को खेले गए मैच में मुंबई की टीम ने 217 रन का टारगेट चेज कर लिया था, लेकिन उनकी टीम का सफर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में समाप्त हो चुका है।